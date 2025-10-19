Дмитриев: тоннель между Аляской и Чукоткой можно построить менее чем за $8 млрд

Строительство тоннеля между Россией и США может стоить менее $8 млрд. Об этом в X написал спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Представьте, что тоннель соединит США и Россию, Америку и Афроевразию тоннелем Путина-Трампа — 70-мильным путем»,— написал господин Дмитриев. Он отметил, что строительство такого тоннеля стало бы символом единства.

Если строить тоннель с помощью традиционных методов, то его стоимость может составлять более $65 млрд, заявил Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, технологии компании Илона Маска The Boring Company позволят значительно сократить затраты. Он отметил, что тоннель «Путина-Трампа» можно построить менее чем за 8 лет.