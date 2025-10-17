Трамп назвал проект туннеля между Россией и Аляской интересным

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал про идею возвести туннель, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. Господин Трамп назвал предложение интересным и спросил своего украинского коллегу, что он думает об этом.

«Я не в восторге от этого»,— сказал господин Зеленский. Дональд Трамп посмеялся и подтвердил, что украинским властям вряд ли бы понравился этот проект. Трансляцию вел телеканал Fox News.

С предложением построить туннель накануне выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он назвал возможный проект «туннелем Путина-Трампа» и подчеркнул его потенциал для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и экономического роста двух стран. Господин Дмитриев даже посчитал, что на возведение такого проекта странам бы потребовалось 8 лет и около $8 млрд.