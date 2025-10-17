Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп назвал проект туннеля между Россией и Аляской интересным

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал про идею возвести туннель, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. Господин Трамп назвал предложение интересным и спросил своего украинского коллегу, что он думает об этом.

«Я не в восторге от этого»,— сказал господин Зеленский. Дональд Трамп посмеялся и подтвердил, что украинским властям вряд ли бы понравился этот проект. Трансляцию вел телеканал Fox News.

С предложением построить туннель накануне выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он назвал возможный проект «туннелем Путина-Трампа» и подчеркнул его потенциал для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и экономического роста двух стран. Господин Дмитриев даже посчитал, что на возведение такого проекта странам бы потребовалось 8 лет и около $8 млрд.

Фотогалерея

Где и для чего используют подземные тоннели

Предыдущая фотография
В 1962 году на территории Западного Берлина был обнаружен тоннель, ведущий в восточную часть города. По мнению властей, он служил для побега из одной части города в другую

В 1962 году на территории Западного Берлина был обнаружен тоннель, ведущий в восточную часть города. По мнению властей, он служил для побега из одной части города в другую

Фото: AP

Огромная сеть подземных ходов и тоннелей существует в Париже. Согласно одной из версий, появляться они начали во время эпидемии чумы, туда просто сбрасывали тела погибших. Эта версия не нашла документального подтверждения. Сегодня тоннели в Париже используют для выставок, а также многочисленных ночных клубов

Огромная сеть подземных ходов и тоннелей существует в Париже. Согласно одной из версий, появляться они начали во время эпидемии чумы, туда просто сбрасывали тела погибших. Эта версия не нашла документального подтверждения. Сегодня тоннели в Париже используют для выставок, а также многочисленных ночных клубов

Фото: AP / Michel Euler

Не меньше, чем в Париже, тоннелей и в Мексике. Все они ведут к границе с США и служат как для контрабанды оружия и наркотиков, так и для мексиканцев-нелегалов

Не меньше, чем в Париже, тоннелей и в Мексике. Все они ведут к границе с США и служат как для контрабанды оружия и наркотиков, так и для мексиканцев-нелегалов

Фото: Reuters

Рекордный по длине тоннель, который использовался для контрабанды наркотиков из Мексики в США, был обнаружен в 2010 году властями американского штата Калифорния: общая его протяженность составила 634 м. В тоннеле, который находился недалеко от города Тихуана, были обнаружены 4 тонны подготовленной для отправки в США марихуаны

Рекордный по длине тоннель, который использовался для контрабанды наркотиков из Мексики в США, был обнаружен в 2010 году властями американского штата Калифорния: общая его протяженность составила 634 м. В тоннеле, который находился недалеко от города Тихуана, были обнаружены 4 тонны подготовленной для отправки в США марихуаны

Фото: AP / Guillermo Arias

До этого подобный тоннель, длиной 400 м, был обнаружен иммиграционной и таможенной полицией США в ноябре 2010 года. В нем было найдено 14 тонн марихуаны

До этого подобный тоннель, длиной 400 м, был обнаружен иммиграционной и таможенной полицией США в ноябре 2010 года. В нем было найдено 14 тонн марихуаны

Фото: AP / Alejandro Cossio

Нашли тоннель случайно, после того, как в полицию стали поступать сообщения о пропаже людей из кварталов города Тихуаны

Нашли тоннель случайно, после того, как в полицию стали поступать сообщения о пропаже людей из кварталов города Тихуаны

Фото: AP

Чтобы бороться с контрабандой, полиция использует для обнаружения тоннелей, которых в Мексике более полутора сотен, новейшую технику. Приборы, оборудованые видеокамерами, могут добраться туда, куда пограничникам нельзя

Чтобы бороться с контрабандой, полиция использует для обнаружения тоннелей, которых в Мексике более полутора сотен, новейшую технику. Приборы, оборудованые видеокамерами, могут добраться туда, куда пограничникам нельзя

Фото: Reuters

В 2005 году американские полицейские обнаружили несколько необычный тоннель. Он соединял престижный район мексиканского города Мехикали с пограничным американским городком Калексико в округе Империал и был оборудован освещением, вентиляцией и сигнализацией, в нем находились гидравлические подъемники и другие устройства

В 2005 году американские полицейские обнаружили несколько необычный тоннель. Он соединял престижный район мексиканского города Мехикали с пограничным американским городком Калексико в округе Империал и был оборудован освещением, вентиляцией и сигнализацией, в нем находились гидравлические подъемники и другие устройства

Фото: AP / Gregory Bull

В 2006 году полицейские в США обнаружили очередной тоннель, ведущий из Мексики в Штаты. По версии полицейских, он использовался для контрабанды оружия

В 2006 году полицейские в США обнаружили очередной тоннель, ведущий из Мексики в Штаты. По версии полицейских, он использовался для контрабанды оружия

Фото: AP / Denis Poroy

Множество тоннелей ведут из сектора Газа в Израиль. Через них переправляются как продукты и предметы первой необходимости для жителей, живущей в осаде Газы, так и оружие, а также боевики

Множество тоннелей ведут из сектора Газа в Израиль. Через них переправляются как продукты и предметы первой необходимости для жителей, живущей в осаде Газы, так и оружие, а также боевики

Фото: AP / Eyad Baba

В октябре 2013 года израильская армия обнаружила тоннель длиной 1,7 км, который вел из частного дома в секторе Газа в Израиль. По мнению властей, он мог использоваться для нападений на мирных жителей. Находка спровоцировала введение санкций против Газы: была прекращена поставка туда стройматериалов

В октябре 2013 года израильская армия обнаружила тоннель длиной 1,7 км, который вел из частного дома в секторе Газа в Израиль. По мнению властей, он мог использоваться для нападений на мирных жителей. Находка спровоцировала введение санкций против Газы: была прекращена поставка туда стройматериалов

Фото: Reuters

В декабре 2013 года недалеко от Шэньчжэня (Гонконг) был обнаружен тоннель контрабандистов 40 м в длину и 1 м в высоту. Он был найден полицией в гараже жилого дома. После обнаружения тоннель был закрыт, а владелец гаража арестован

В декабре 2013 года недалеко от Шэньчжэня (Гонконг) был обнаружен тоннель контрабандистов 40 м в длину и 1 м в высоту. Он был найден полицией в гараже жилого дома. После обнаружения тоннель был закрыт, а владелец гаража арестован

Фото: Reuters

20 марта 2014 года террористическая группировка «Бригады Изаддина аль-Касама» (ветвь «Хамаса») обнаружила тоннель на границе с сектором Газа, ведущий из Газы на израильскую территорию

20 марта 2014 года террористическая группировка «Бригады Изаддина аль-Касама» (ветвь «Хамаса») обнаружила тоннель на границе с сектором Газа, ведущий из Газы на израильскую территорию

Фото: Reuters / Amir Cohen

Строго говоря, сам тоннель был обнаружен еще два месяца назад, теперь же речь идет о его новом ответвлении. Находка стала возможной после того, как свод тоннеля обвалился в связи с погодными условиями

Строго говоря, сам тоннель был обнаружен еще два месяца назад, теперь же речь идет о его новом ответвлении. Находка стала возможной после того, как свод тоннеля обвалился в связи с погодными условиями

Фото: Reuters / Amir Cohen

Следующая фотография
1 / 14

В 1962 году на территории Западного Берлина был обнаружен тоннель, ведущий в восточную часть города. По мнению властей, он служил для побега из одной части города в другую

Фото: AP

Огромная сеть подземных ходов и тоннелей существует в Париже. Согласно одной из версий, появляться они начали во время эпидемии чумы, туда просто сбрасывали тела погибших. Эта версия не нашла документального подтверждения. Сегодня тоннели в Париже используют для выставок, а также многочисленных ночных клубов

Фото: AP / Michel Euler

Не меньше, чем в Париже, тоннелей и в Мексике. Все они ведут к границе с США и служат как для контрабанды оружия и наркотиков, так и для мексиканцев-нелегалов

Фото: Reuters

Рекордный по длине тоннель, который использовался для контрабанды наркотиков из Мексики в США, был обнаружен в 2010 году властями американского штата Калифорния: общая его протяженность составила 634 м. В тоннеле, который находился недалеко от города Тихуана, были обнаружены 4 тонны подготовленной для отправки в США марихуаны

Фото: AP / Guillermo Arias

До этого подобный тоннель, длиной 400 м, был обнаружен иммиграционной и таможенной полицией США в ноябре 2010 года. В нем было найдено 14 тонн марихуаны

Фото: AP / Alejandro Cossio

Нашли тоннель случайно, после того, как в полицию стали поступать сообщения о пропаже людей из кварталов города Тихуаны

Фото: AP

Чтобы бороться с контрабандой, полиция использует для обнаружения тоннелей, которых в Мексике более полутора сотен, новейшую технику. Приборы, оборудованые видеокамерами, могут добраться туда, куда пограничникам нельзя

Фото: Reuters

В 2005 году американские полицейские обнаружили несколько необычный тоннель. Он соединял престижный район мексиканского города Мехикали с пограничным американским городком Калексико в округе Империал и был оборудован освещением, вентиляцией и сигнализацией, в нем находились гидравлические подъемники и другие устройства

Фото: AP / Gregory Bull

В 2006 году полицейские в США обнаружили очередной тоннель, ведущий из Мексики в Штаты. По версии полицейских, он использовался для контрабанды оружия

Фото: AP / Denis Poroy

Множество тоннелей ведут из сектора Газа в Израиль. Через них переправляются как продукты и предметы первой необходимости для жителей, живущей в осаде Газы, так и оружие, а также боевики

Фото: AP / Eyad Baba

В октябре 2013 года израильская армия обнаружила тоннель длиной 1,7 км, который вел из частного дома в секторе Газа в Израиль. По мнению властей, он мог использоваться для нападений на мирных жителей. Находка спровоцировала введение санкций против Газы: была прекращена поставка туда стройматериалов

Фото: Reuters

В декабре 2013 года недалеко от Шэньчжэня (Гонконг) был обнаружен тоннель контрабандистов 40 м в длину и 1 м в высоту. Он был найден полицией в гараже жилого дома. После обнаружения тоннель был закрыт, а владелец гаража арестован

Фото: Reuters

20 марта 2014 года террористическая группировка «Бригады Изаддина аль-Касама» (ветвь «Хамаса») обнаружила тоннель на границе с сектором Газа, ведущий из Газы на израильскую территорию

Фото: Reuters / Amir Cohen

Строго говоря, сам тоннель был обнаружен еще два месяца назад, теперь же речь идет о его новом ответвлении. Находка стала возможной после того, как свод тоннеля обвалился в связи с погодными условиями

Фото: Reuters / Amir Cohen

Смотреть

Новости компаний Все