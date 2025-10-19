ФК «Сочи» проиграл «Зениту» со счетом 0:3

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле встречался с «Зенитом» из Санкт—Петербурга. Матч закончился со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: ФК «Сочи» Фото: Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между «Сочи» и «Зенитом» сыграно 10 официальных матчей. В семи встречах победу праздновали петербуржцы, одна победа на счету сочинцев, еще два раза соперники поделили очки.

«Зенит» сходу заявил о своих намерениях. Счет в этом противостоянии открыл защитник гостей Нуралы Алип. В первом тайме зрители больше не увидели забитых мячей. Второй гол случился на 54-й минуте. Петербуржцы получили право на пенальти, а нападающий Густаво Мантуан переиграл в очной дуэли Юрия Дюпина. На 83-й минуте полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой с пенальти довел счет до крупного и поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:3.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 27-го октября сыграет в Грозном против местного «Ахмата». После 11-ти туров в РПЛ будущий соперник занимает девятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 15 набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с пятью набранными баллами.

Евгений Леонтьев