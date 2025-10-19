С ресторана в Сочи взыскали 1 млн рублей за нарушение прав на песню Николаева

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ресторана «Дельфин и русалка» в Сочи 1 млн руб. за нарушение прав на песню Игоря Николаева. Иск подала компания «Диджитал Прожект», владеющая правами на товарные знаки композитора. Ответчиком выступило ООО «Компания систем инжиниринг РУС», владевшая рестораном с 2020 по 2024 годы. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истец требовал 5 млн руб., ссылаясь на выручку от продажи устриц и общую годовую выручку ресторана. Ответчик не признал иск, заявив, что договор с Николаевым не был заключен, и музыкант не занимается ресторанной деятельностью, говорится в сообщении.

Нынешний владелец ресторана, ООО «Дир Сочи», признал нарушение и заключил мировое соглашение, обязавшись выплатить 800 тыс. руб. Суд утвердил это соглашение, прекратив производство по делу в части требований к этому ответчику.

Сергей Емельянов