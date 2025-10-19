В Ростовской области во время пожара погибли два человека

В Милютинском районе Дона во время ночного пожара 19 октября погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области. Здесь уточнили, что огонь вспыхнул в жилом доме в переулке Вишневом станицы Селивановской.

«К прибытию первых пожарно-спасательных расчетов пламенем был охвачен дом по всей площади. В ходе тушения сотрудники МЧС России обнаружили тела двух человек», – говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар на 72 квадратных метрах ликвидировали девять специалистов, к тушению огня были привлечены четыре единицы техники.

Личности погибших и обстоятельства ЧП установят дознаватели регионального МЧС России.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по области потушили восемь техногенных пожаров и одно загорание сухой растительности.

Ефим Мартов