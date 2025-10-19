В Ростовской области пожарные потушили восемь техногенных пожаров
За сутки 18 октября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Кроме того, за минувшие 24 часа специалисты устранили на Дону одно загорание сухой растительности и участвовали в ликвидации последствий четырех ДТП. Всего на места происшествий выезжали 116 спасателей и 29 единиц спецтехники.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за сутки с 17 по 18 октября специалисты МЧС в регионе привлекались к ликвидации семи дорожно-транспортных происшествий, удалось спасти четверых человек.