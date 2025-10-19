В Кореновске перезахоронили погибшего в годы ВОВ кубанского солдата

На центральном кладбище Кореновска с почестями перезахоронили останки красноармейца Степана Иващенко, погибшего в 1943 году в боях в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Останки бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, обнаружил поисковый отряд из Тюмени «Десант памяти».

Как отметил и.о. руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александр Тарарыкин, война закончилась 80 лет назад. Но земля до сих пор возвращает останки героев. С начала 2025 года на Кубани с воинскими почестями перезахоронены 282 бойца Красной Армии.

По воспоминаниям родных, до войны Степан Иващенко трудился на сахарном заводе. Внучка Галина Иващенко рассказывает, что на этом предприятии до сих пор есть деревья, которые посадил ее дед.

