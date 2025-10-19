«Краснодар» в сентябре стал самым проверяемым на допинг футбольным клубом

Футболисты «Краснодара» в сентябре этого года чаще других игроков тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первый месяц осени агентство проверило 20 игроков РПЛ, из которых восемь представляли «Краснодар». В список проверенных вошли Александр Черников, Даниил Голиков, Александр Корякин, Данила Козлов, Валентин Пальцев, Сергей Петров, Виталий Стежко и Дмитрий Васильев. При этом Черников и Пальцев прошли тестирование второй раз за год, пишет ТАСС.

В сентябре РУСАДА также протестировало четырех игроков «Балтики», по два — из «Рубина» и «Ахмата», а также по одному — из «Акрона», «Пари НН», «Спартака» и «Локомотива».

С января по сентябрь РУСАДА проверило 12 футболистов «Краснодара». Для сравнения, у ЦСКА было 11 проверок, а у «Акрона», «Локомотива» и «Балтики» — по семь. По шесть проверок — у петербургского «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Спартака», по пять – «Ростова», «Рубина», «Ахмата» и «Пари НН», по четыре — из «Химок», московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов», одного игрока проверили из воронежского «Факела».

Андрей Николаев