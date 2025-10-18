Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области за сутки МЧС 16 раз реагировали на пожары и ДТП

В Ростовской области за прошедшие сутки 17 октября пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь возгораний. Среди них — семь техногенных пожаров и два случая горения сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Специалисты ведомства также привлекались к ликвидации семи дорожно-транспортных происшествий, где удалось спасти четверых человек. Всего на вызовы реагировали 116 сотрудников и 29 единиц техники.

Константин Соловьев

