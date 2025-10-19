Пяти многодетным жителям Сочи вручили знак «Отцовская доблесть»

Глава города-курорта Андрей Прошунин в преддверии Дня отца вручил знаки отличия пяти многодетным сочинцам, каждый из которых воспитал от трех до семи детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Крепкая и дружная семья, особенно если она многодетная, — это абсолютная ценность, основа государства, которая консолидирует общество, делает его сильным и сплоченным», — отметил господин Прошунин.

По данным мэрии, в Сочи сегодня проживает более 8,8 тыс. многодетных семей. Для них, наряду с федеральными и краевыми мерами, реализуется комплекс мер дополнительной муниципальной поддержки. В том числе ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего члена семьи, бесплатная парковка для родителей и проезд в общественном транспорте для детей, а также скидка 50% на обучение в учреждениях культуры и искусства, бесплатные пригласительные билеты в рамках соцпрограммы «Мир музыки» и доступ на коммерческие и культурные спортивные мероприятия.

Андрей Николаев