В аэропорту Сочи утром 19 октября задерживаются более 20 рейсов

В аэропорту Сочи утром 19 октября задерживаются в общей сложности 22 рейса, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани. По состоянию на 9:50, 10 рейсов задерживаются на вылет, а 12 — на прилет.

Задержки коснулись рейсов в Екатеринбург, Оренбург, Самару, Москву, Казань, Киров и Анталью. Среди задерживающихся на прилет — рейсы из Самарканда, Еревана, Антальи, Сургута, Архангельска, Москвы, Казани и других городов.

Андрей Николаев