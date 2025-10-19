Над Крымом уничтожили три беспилотника

В период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурные средства противовоздушной обороны над территорией России перехватили и ликвидировали 45 украинских беспилотников. Из них три БПЛА было уничтожено в небе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, двенадцать БПЛА ликвидировали в небе над Самарской областью, одиннадцать – над Саратовской. По пять дронов уничтожено над Ростовской и Воронежской областями, по два – в небе над Брянской и Липецкой областями, по одному – над территорией Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской, Тульской областями.

Андрей Николаев