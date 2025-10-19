В ночь с 18 на 19 октября военные сбили БПЛА в четырех районах Дона

Минувшей ночью на севере Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в четырех районах Дона – Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском.

«Никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен», – резюмировал Юрий Слюсарь.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 16 на 17 октября силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Новошахтинске, а также в Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах региона.

Ефим Мартов