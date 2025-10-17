Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В пяти районах Дона сбиты вражеские БПЛА

Минувшей ночью в в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Никто из людей не пострадал. В х. Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Информация о последствиях уточняется»,– пояснил глава региона.

Валентина Любашенко

