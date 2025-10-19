С 1 ноября Федеральная налоговая служба получит право взыскивать задолженности с граждан без обращения в суд. После уведомления через портал «Госуслуги» и при отсутствии возражений средства будут автоматически списываться с банковских счетов. Не нарушает ли механизм конституционные права собственников и каковы риски ошибок и злоупотреблений при автоматическом списании средств, рассказала эксперт краснодарской юридической компании «Векави Групп» Виктория Ошуева.

Виктория Ошуева

«Новый механизм взыскания долгов без суда основан на внесенных изменениях в Налоговый кодекс. Эти поправки наделяют Федеральную налоговую службу правом инициировать процедуру принудительного взыскания налогов напрямую, минуя судебную инстанцию. Важным элементом остается уведомление гражданина: информация о задолженности направляется через портал "Госуслуги ", где указывается сумма, сроки погашения и порядок подачи возражений. Если в течение 30 дней возражения не поступают, долг признается гражданином, и налоговый орган получает право обратиться в банк для прямого списания средств.

При этом формальные гарантии защиты предусмотрены: у гражданина есть возможность оспорить начисление, подать жалобу через портал или направить заявление в налоговую службу. Однако сохраняются риски ошибок — например, дублирования начислений, технических сбоев или некорректных данных о плательщике. Такие ситуации могут привести к неправомерному списанию средств и затронуть имущественные права добросовестных граждан.

Кроме того, важно учитывать человеческий фактор. Не все налогоплательщики смогут оперативно отреагировать на уведомление — особенно пожилые люди или граждане с ограниченными возможностями, для которых цифровые сервисы пока остаются непривычными. Поэтому государству предстоит усилить разъяснительную работу, чтобы люди понимали порядок действий и сроки подачи возражений.

Что касается технической безопасности, портал "Госуслуги " сегодня имеет достаточно высокий уровень защиты. Введена двухфакторная идентификация пользователя, усилены алгоритмы подтверждения операций, предусмотрены меры против несанкционированного доступа. Вероятность утечки данных из-за внедрения новой процедуры взыскания минимальна, хотя безусловно требуется постоянный мониторинг и совершенствование этих систем.

Следует подчеркнуть, что новый порядок распространяется только на граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и касается задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам, которые физические лица исчисляют самостоятельно. Банкам, в свою очередь, предстоит адаптировать внутренние процедуры, чтобы исключить ошибки при списаниях и обеспечить клиентам возможность быстрого возврата ошибочно удержанных средств.

С точки зрения финансовой дисциплины, нововведение окажет положительное влияние. Когда процесс взыскания становится быстрым и неотвратимым, граждане начинают более ответственно относиться к своим обязательствам. Это повышает собираемость налогов, снижает нагрузку на суды и способствует формированию предсказуемой системы исполнения финансовых обязанностей».