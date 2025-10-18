В МИД Сирии сообщили о пересмотре прежних соглашений с Россией

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу «Аль-Ихбария» заявил, что у переходного правительства страны и России пока нет никаких соглашений. Он сообщил, что сейчас стороны занимаются пересмотром прежних соглашений и добавил, что российские базы в Сирии — одна из тема переговоров между Дамаском и Москвой, передает «РИА Новости».

15 октября президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Они, помимо прочего, рассматривали вопрос российских военных баз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также они обсуждали совместные проекты в разных отраслях: от восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры до проектов в области туризма и здравоохранения.

