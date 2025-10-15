Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин встретился с президентом Сирии аш-Шараа в Кремле

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Сегодня руководитель Арабской Республики прилетел в Москву с официальным визитом.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Стороны планируют обсудить положение российских военных баз в Сирии, уточнил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным источника Reuters, речь идет о российской военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим.

Кроме того, на повестке встречи стоят вопросы «реорганизации двусторонних отношений». Главы двух государств обсудят развитие связей России и Сирии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Еще одной темой переговоров станут события на Ближнем Востоке.

Новости компаний Все