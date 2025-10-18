Австрия согласилась не препятствовать вводу новых санкций ЕС против России

Австрия утвердит 19-й пакет санкций Европейского союза против России, завили в МИД страны. Сообщение министерства передает Reuters. Принятие пакета задерживалось из-за требований Вены: власти страны пытались добиться, чтобы Евросоюз разморозил €2 млрд российских активов для компенсации судебных расходов австрийского банка Raiffeisen Bank International.

Австрия настаивала на разморозке активов, чтобы передать их банку и таким образом возместить судебные расходы в России. Правительства европейских стран не поддержали снятие ограничений. Власти опасались создать «прецедент», оказывая помощь организации, которая продолжает работать в России после начала военных действий на Украине, сообщало Bloomberg.

Помимо Австрии, принятие новых санкций задерживала Словакия, сообщало ранее EUobserver. Власти страны не соглашались на рестрикции, утверждая, что политика ЕС вредит автомобильной промышленности страны, отмечало издание. Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что Европейская комиссия намерена в начале недели опубликовать письмо, которое должно устранить опасения Словакии.

Следующее заседание о вводе новых антироссийских мер должно пройти 20 октября. Новый пакет санкций включает в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Также Евросоюз предлагает внести в черный список еще 118 танкеров, которые власти стран считают частью «теневого флота» России, запретить трансакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

Подробнее — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».