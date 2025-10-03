FT: Raiffeisen может получить активы Олега Дерипаски в Австрии

Европейские власти готовятся снять санкции с части активов, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской,— речь идет о ранее принадлежавшей ему доле в австрийской строительной компании Strabag. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, эти активы на сумму примерно €2 млрд будут переданы австрийскому банку Raiffeisen Bank International.

Это должно компенсировать ему потери в России, где в мае ЦБ РФ списал по решению суда у российского подразделения банка почти €2 млрд по иску компании Rasperia, ранее принадлежавшей господину Дерипаске. Rasperia обратилась в суд из-за сорванной сделки по продаже принадлежавшего ей пакета акций Strabag австрийскому Raiffeisen. Банк отказался от покупки «в целях предосторожности», в том числе из-за связи компании с господином Дерипаской.

Как отмечают источники FT, план разморозки акций Strabag внесен в проект предложений ЕС по санкциям против России. Инициатива плана принадлежит властям Австрии.

Яна Рождественская