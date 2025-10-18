Медведев рассказал, чем Байден лучше Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал предполагаемый отказ президента США Дональда Трампа отправить дальнобойные ракеты Tomahawk Украине. Господин Медведев заявил, что господин Трамп оказался тверд в том, чтобы открещиваться от военного конфликта на Украине и продолжать обвинять в нем бывшего американского президента Джо Байдена.

При этом, отметил российский политик, даже господин Байден высказывался против отправки дальнобойного оружия Киеву, а разговорами о возможных поставках ракет Дональд Трамп лишь вызвал напряжение в мировом обществе. «Главный миротворец удачно поиграл в "Томагавки"... Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием ... Нам надо быть готовыми к любому развитию событий»,— написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.

Дональд Трамп заявлял, что «если эту войну не удастся урегулировать», то он предоставит Украине крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км. Bloomberg утверждал, что позицию по поводу снабжения Украины дальнобойным оружием он изменил после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

