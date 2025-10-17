Bloomberg: Трамп изменил позицию по поставкам Tomahawk после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп изменил восприятие украинского кризиса после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg. В частности, господин Трамп иначе взглянул на ситуацию с поставками Украине крылатых ракет Tomahawk.

«Тон Трампа в четверг был иным,— уточняется в публикации. — Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (Tomahawk.—"Ъ") с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным».

По версии агентства, это свидетельствует о желании Дональда Трампа дать еще один шанс дипломатическому разрешению конфликта вместо агрессии против России.

Накануне прошел очередной телефонный разговор господ Путина и Трампа. По словам американского президента, эта беседа способна «привести к установлению мира». Также он анонсировал встречу с президентом России в Будапеште. Переговоры могут состояться в течение двух ближайших недель. Стороны уже занимаются их подготовкой.