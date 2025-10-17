Когда наступило завтра

В пятницу в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Еще несколько дней назад в Киеве всерьез полагали, что личное общение позволит убедить Штаты и лично президента Трампа усилить давление на Москву, в частности, за счет обещаний поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Однако всего за день до интеракции президента США с Зеленским Москве, похоже, удалось переиграть Киев в этой партии: в этот день по инициативе России ее президент Владимир Путин провел с главой Белого дома более чем двухчасовую беседу, договорившись о скором двустороннем саммите с ним в Будапеште и, видимо, отговорив того даже задумываться о возможности поставок вооружений Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча делегаций Украины и США в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Встреча делегаций Украины и США в Белом доме

Поездка украинского лидера в Белый дом 17 октября стала третьим по счету визитом Владимира Зеленского за второй президентский срок Дональда Трампа. На встречу Владимир Зеленский, очевидно памятуя о придирчивости американского лидера к дресс-коду, вновь надел черный костюм и рубашку, как в свой второй приезд. В отличие от двух предыдущих встреч, состоявшихся в Овальном кабинете и бывших публичными, нынешняя представляла собой относительно скромный обед за закрытыми дверями в зале заседаний кабинета министров.

Впрочем, такая камерная обстановка наверняка больше подходила главной цели Зеленского — убедить Трампа перейти от дипломатии к усилению военного давления на Россию и заручиться дополнительной американской военной поддержкой, включая крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и расширенные системы ПВО. Причем никакого секрета из намерения просить у Штатов новые поставки вооружений как инструмента давления на Москву в Киеве не делали.

Но если еще недавно американский президент в теории не исключал их поставки Киеву, то 16 октября он дал понять, что этого почти наверняка не будет. Правда, мотивировал он это не возражениями России, которая неоднократно на разных уровнях заявляла, что будет считать такой шаг путем к эскалации, а чистой прагматикой.

«Как вы думаете, что он (Владимир Путин.— “Ъ”) скажет: "Пожалуйста, продавайте Tomahawk"? Нет, он не хочет, чтобы Tomahawk передавались Украине»,— пошутил Трамп, общаясь с журналистами. И добавил: «Нам нужны Tomahawk — у США их много, но они нужны нам. Мы не можем истощать свои запасы».

Примерно то же самое Трамп повторил, отвечая в пятницу на соответствующие вопросы журналистов на пресс-брифинге с Зеленским, предшествующем собственно переговорам. Пообещав, что «мы об этом поговорим», глава Белого дома далее был вынужден признать, что «это проблема», если Штатам самим понадобятся свои же ракеты для другого гипотетического конфликта. В той же обтекаемой манере он отреагировал и на неожиданное предложение Зеленского, изложенное им прямо в ходе общения с прессой, о своеобразном бартере — поставлять в Штаты в обмен на ракеты тысячи дронов, в производстве которых Киев поднаторел в последние годы.

В итоге никаких особых надежд на то, что Украине удастся выбить для себя ракеты по итогам нынешней встречи, вступительная часть американского лидера не оставила. Тем более что Трамп то и дело отвлекался на посторонние вещи вроде критики своего предшественника Джо Байдена, решение ближневосточного конфликта и в особенности на проблематику торговых трений с Китаем.

Напомним, переговорам Зеленского с Трампом предшествовал телефонный разговор главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным. После него американский лидер, в последнее время нередко высказывающий раздражение медленным ходом украинского урегулирования и затягиванием процесса Москвой, вновь сменил гнев на милость.

Главной договоренностью по итогам их более чем двухчасового общения 16 октября стало решение провести вторую личную встречу. По оценкам обеих сторон, она состоится через пару недель или чуть позже. На этот раз лидеры РФ и США выбрали местом личной интеракции Будапешт. Как пояснил 17 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение сделать Венгрию принимающей стороной было обоюдным, добавив, что это страна—член НАТО и ЕС, но занимающая особую позицию и отстаивающая свои национальные интересы, что вызывает уважение Путина и Трампа.

«Будапешт — фактически единственное место в Европе, где сегодня может состояться такая встреча, прежде всего потому, что Венгрия практически единственная страна, выступающая за мир»,— не без гордости прокомментировал выбор лидеров США и России венгерский премьер Виктор Орбан 17 октября, в тот же день обсудив по телефону планы по приему саммита с Владимиром Путиным.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто успел в тот же день сверить часы с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, а также провел телефонные разговоры с помощником российского президента Юрием Ушаковым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Венгрия готова обеспечить «спокойную и безопасную обстановку» во время проведения саммита, заверил министр позднее на пресс-конференции в Будапеште.

Но если венгерская сторона торжественно предвкушала грядущее мероприятие, то в других странах ЕС эти чувства вряд ли разделяли.

Как отметила британская газета The Telegraph, выбор Венгрии в качестве площадки для столь важных переговоров вряд ли пришелся по душе европейским политикам, поскольку стремление Дональда Трампа обсудить ситуацию на Украине с Путиным именно там существенно осложнит позиции ЕС, укрепив авторитет Виктора Орбана, который Брюсселю давно как кость в горле.

Впрочем, официально Брюссель приветствовал переговоры Путина и Трампа в Венгрии — с примечанием «если саммит будет способствовать урегулированию на Украине». Эти слова представителя Еврокомиссии на брифинге привела газета The Guardian. Более того, как признали в тот же день в Брюсселе, санкции, которые ЕС ввел в отношении России, не включают запрета президенту и главе МИДа страны посещать ЕС. Таким образом, пояснила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, действующие ограничения не помешают господину Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Венгрию для участия в саммите с США.

Наталия Портякова