Высылаемым из Латвии россиянам предложили жить в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил россиянам, которые находятся под угрозой депортации из Латвии, переехать жить в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Нижегородская земля всегда была радушной к тем, кто хочет жить по совести. Поддержим каждого, кто сделает этот выбор!»— написал Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, Нижегородская область открыта для всех, кто «выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности».

Губернатор отметил, что жители Латвии и других стран могут переехать в Нижегородскую область в рамках указа президента РФ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Он добавил, что желающие переехать смогут участвовать в региональной программе, которая предусматривает выплаты в размере 1 млн руб. за рождение ребенка.

13 октября в Латвии завершился срок сдачи обязательного языкового экзамена. Россияне, не набравшие необходимое количество баллов, могут быть депортированы согласно закону. По данным управления по делам гражданства и миграции, под новые миграционные правила подпадают 841 гражданин России, проживающий в стране. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова назвала это нарушением прав человека и всех международных норм. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил россиянам, которых депортируют из Латвии, вернуться на родину. Накануне глава латвийского МВД Рихардс Козловскис заявил, что власти страны не намерены массово депортировать россиян.