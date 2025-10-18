Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Высылаемым из Латвии россиянам предложили жить в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил россиянам, которые находятся под угрозой депортации из Латвии, переехать жить в регион.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Нижегородская земля всегда была радушной к тем, кто хочет жить по совести. Поддержим каждого, кто сделает этот выбор!»— написал Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, Нижегородская область открыта для всех, кто «выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности».

Губернатор отметил, что жители Латвии и других стран могут переехать в Нижегородскую область в рамках указа президента РФ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Он добавил, что желающие переехать смогут участвовать в региональной программе, которая предусматривает выплаты в размере 1 млн руб. за рождение ребенка.

13 октября в Латвии завершился срок сдачи обязательного языкового экзамена. Россияне, не набравшие необходимое количество баллов, могут быть депортированы согласно закону. По данным управления по делам гражданства и миграции, под новые миграционные правила подпадают 841 гражданин России, проживающий в стране. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова назвала это нарушением прав человека и всех международных норм. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил россиянам, которых депортируют из Латвии, вернуться на родину. Накануне глава латвийского МВД Рихардс Козловскис заявил, что власти страны не намерены массово депортировать россиян.

Новости компаний Все