Песков предложил россиянам, которых депортируют из Латвии, вернуться на родину

Россияне, депортируемые из Латвии из-за незнания языка, смогут вернуться в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если это граждане России, они могут... построить свою жизнь здесь (в России.—"Ъ")»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал истечение отведенного Латвией срока на сдачу экзамена на знание латышского языка.

В Латвии назвали 13 октября крайним сроком для сдачи соответствующего экзамена. Тех, кто не набрал достаточно баллов по итогам тестирования, могут депортировать из страны. По такому принципу из Латвии уже выслали 841 россиянина.