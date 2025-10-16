Глава МВД Латвии отрицает планы массовой депортации россиян

Власти Латвии не намерены массово депортировать россиян. Об этом в эфире Латвийского радио 4 заявил глава латвийского МВД Рихардс Козловскис. По его словам, такие решения принимаются индивидуально.

Господин Козловскис отметил, что отдельные случаи выдворения россиян из Латвии были и, «скорее всего», еще повторятся. Сейчас депортация грозит 500 гражданам РФ из-за того, что они не выполнили требования для постоянного вида на жительство.

13 октября был крайним сроком для сдачи языкового экзамена в Латвии. Тех, кто не набрал достаточно баллов по итогам тестирования, республика считает законным выслать. Местное управление по делам гражданства и миграции сообщало, что в стране проживает 841 россиянин, который подпадает под новые ограничения в миграционном законодательстве. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала это нарушением прав человека. Кремль предложил депортируемым россиянам вернуться на родину.