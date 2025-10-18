В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов

По состоянию на 9:00 по Москве субботы, 18 октября, аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Все воздушные суда, ушедшие ночью на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, обслужены и отправлены в города назначения. Согласно данным онлайн-табло на 12:47, в настоящее время расписание сдвинуто в отношении 26 рейсов в города России и зарубежья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Так, из Сочи в Ижевск, который должен был вылететь в 9:30 перенесен на 13:15. Рейс до Москвы (Шереметьево) на 9:55 перенесен на 14:30, рейс до Москвы (Домодедово) на 10:35 перенесен на 13:40, рейс до Оренбурга на 11:30 — на 13:35, до Иркутска на 12:20 — на 14:15. Также задерживаются рейсы до Минвод, Новосибирска, Сыктывкара, Ульяновска, Антальи, Санкт-Петербурга, Сарова, Самары, Чебоксар, Перми, Казани, Тель-Авива, Нижневартовска и других пунктов назначения.

«В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание. Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме»,— говорят в пресс-службе аэропорта. Там рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.

В ночь на субботу, 18 октября, над территорией Сочи и Сириуса была объявлена беспилотная опасность, которую отменили в районе 3:20.

Василий Хитрых