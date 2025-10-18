В Херсонской области два человека погибли при атаке дронов на ПВР

Ночью из-за налета беспилотников на село Железный Порт в Херсонской области погибла семейная пара. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Погибшие — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина — проживали в пункте временного размещения, написал губернатор. Кроме того, удары пришлись по жилому сектору, повреждены частные дома.

Сегодня в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 41 беспилотник над Россией. Приостанавливали работу десять аэропортов. В Татарстане на четыре часа вводили режим беспилотной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при вечернем ударе БПЛА по селу Мокрая Орловка погиб один человек, еще один ранен.