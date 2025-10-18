Один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА в Белгородской области

Накануне вечером беспилотник атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. В результате пострадали два человека, один из них впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Обоих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. У первого пациента диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ног. У второго, который впоследствии скончался,— минно-взрывную травму, ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения головы, рук и ног. Врачи изначально оценивали его состояние как крайне тяжелое. Ему планировали провести операцию, но мирный житель скончался в реанимации.

Второго пострадавшего перевели в горбольницу №2 Белгорода. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Алина Морозова