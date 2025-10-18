В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане ночью на четыре часа вводился режим беспилотной опасности, предупреждение действовало с 02:03 по 06:13. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

В период действия режима беспилотной опасности в аэропортах республики ограничения не вводились.

В Татарстане прошлой ночью также вводили режим беспилотной опасности и объявляли угрозу атаки БПЛА в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге. В аэропортах республики же вводили ограничения на вылет и посадку самолетов.

Влас Северин