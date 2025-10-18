За ночь силы ПВО сбили над территорией России 41 БПЛА

Минобороны России заявило, что в ночь на 18 октября силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над 12 регионами и акваторией Черного моря.

По данным ведомства, 12 БПЛА сбиты над Брянской областью, по пять — над Калужской областью и Башкортостаном, три — над Московской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями. Над акваторией Черного моря уничтожены шесть беспилотников.

В течение ночи работу приостанавливали 10 российских аэропортов. Всего на запасные аэродромы ушли 11 самолетов. О налете беспилотников сообщали мэр Сочи Андрей Прошунин и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.