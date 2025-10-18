МЧС: превышения вредных веществ в воздухе после взрыва в Стерлитамаке нет

Аварийно-поисковые работы на месте взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке завершены. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружено, сообщили в региональном управлении МЧС.

На месте ЧП при помощи тяжелой техники проводят разбор поврежденных конструкций. Для мониторинга экологической обстановки были задействованы лаборатории госкомитета республики по ЧС и Минэкологии. «По результатам замеров превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано»,— рассказал представитель МЧС.

Взрыв на «Авангарде» произошел 17 октября. В результате погибли три человека, еще пятеро пострадали. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. СКР возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности.

