При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека

Пять человек остаются в больнице после взрыва на заводе в Стерлитамаке, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По его словам, еще три человека погибли.

«В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо ушли домой»,— рассказал ТАСС господин Назаров.

Завод «Авангард» входит в структуру госкорпорации «Ростех». На предприятии выпускают боеприпасы и химическую продукцию.

Взрыв на заводе «Авангард» произошел 17 октября. В одном из цехов обрушилась стена. СКР возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

