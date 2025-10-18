Двое пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии находятся в тяжелом состоянии

Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что при взрыве на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке погибли три человека. По его словам, двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Все трое погибших — женщины. В их числе — девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие выплатит семьям компенсацию, уточнил господин Хабиров. Всех пятерых пострадавших переведут в Уфу.

«У двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных — средней тяжести. Но, подчеркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги»,— написал глава региона в Telegram.

Радий Хабиров рассказал, что из-за «достаточно сильного взрыва» одно из зданий разрушено. Он отрицает, что причиной стала атака БПЛА. По его словам, завод «достаточно старый», и после ЧП предстоит «большой объем работ», но власти готовы помочь предприятию выбрать подрядные организации.

Взрыв на «Авангарде» произошел 17 октября. СКР возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. Завод входит в структуру госкорпорации «Ростех». На предприятии выпускают боеприпасы и химическую продукцию.

Подробности — в материале «Ъ-Башкортостан» «"Авангард" разбудил Башкирию».