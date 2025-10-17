«Авангард» разбудил Башкирию

17 октября в одном из цехов стерлитамакского порохового завода «Авангард» (входит в госкорпорацию «Ростех») произошел взрыв. По состоянию на полночь (22:00 по московскому времени) было известно о восьми раненных, одна из пациентов попала в реанимацию. Пятеро пострадавших могли оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушений требований промышленной безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка образцов продукции федерального казенного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке, 2 марта 2023 года

Фото: Пресс-служба администрации Стерлитамака Выставка образцов продукции федерального казенного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке, 2 марта 2023 года

Фото: Пресс-служба администрации Стерлитамака

Вечером 17 октября местные Telegram-каналы Стерлитамака сообщили о «громком взрыве со стороны промзоны». В 20:30 по местному времени с официальным комментарием выступила пресс-служба мэрии Стерлитамака, которая подтвердила информацию о взрыве в цехе нитроузла «Авангарда». «Данные о погибших и пострадавших уточняются»,— отметили городские власти.

О том, что из-за инцидента пострадали люди, первым рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. В своем Telegram-канале он сообщил, что здание цеха получило серьезные повреждения, а сотрудники завода эвакуированы и выведены за периметр предприятия. Спустя час появилась более конкретная информация: в результате ЧП пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в городскую больницу №1. Одна пациентка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. В то же время продолжились поиски пяти пострадавших, которые, по данным руководства «Авангарда», могли остаться под завалами.

Прибывший на место инцидента мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов попросил горожан не доверять фейкам и домыслам. Чиновник отметил, что в соцсетях появилась недостоверная информация о якобы его же распоряжении об эвакуации жителей города.

Кроме сити-менеджера, на место происшествия выехали Радий Хабиров и премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, а также заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев. Кроме того, в Стерлитамак отправилась оперативная группа регионального минздрава с санитарной авиацией, врачами-комбустиологами и психотерапевтами. Городская клиническая больница №1 открыла горячую линию по вопросам о состоянии пострадавших и, по данным ТАСС, перешла на усиленный режим работы.

Федеральное казенное предприятие «Авангард» основано в 1943 году, входит в госкорпорацию «Ростех». В рамках гособоронзаказа, завод производит артиллерийский порох, боеприпасы, взрывчатые вещества, используемые в нефтегазовой отрасли.

Пятничный инцидент — не первый на «Авангарде» за последние годы. В ноябре 2020 года из-за взрыва погибла 45-летняя ученица дробильщика, ожоги получили еще две работницы. Летом следующего года загорелся пороховой склад предприятия на площади 1,3 тыс. кв. м. В августе прошлого года взрыв во время демонтажа трубопровода привел к гибели троих работников субподрядной организации. По данным Гострудинспекции, менее двух недель назад 47-летний аппаратчик блока прессования получил смертельные травмы из-за возгорания спецпродукта.

На вчерашний взрыв отреагировало Следственное управление СКР по Башкирии, чьи органы возбудили уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Предварительные причины случившегося пока не озвучивались.

Идэль Гумеров