По делу о нападении на жену казанского бизнесмена задержали ее мужа и свекра

По делу о нападении на жену казанского бизнесмена задержаны ее муж и свекор, они проходят в числе подозреваемых. Об этом сообщает «Реальное время».

Помимо мужа и свекра пострадавшей, был арестован Андрей Черкасин, руководитель службы безопасности фирмы «Автодор». Ему предъявили соучастие в покушении на убийство.

Вчера также был задержан подозреваемый в нападении на жену крупного предпринимателя. Всего к ответственности привлекают пятерых человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

14 октября 2025 года на улице Восстания в Казани зафиксировали нападение на женщину. Неизвестный в шлеме напал на нее, когда она возвращалась к машине после того, как проводила ребенка в школу. Нападавший нанес ей несколько ножевых ранений, в том числе в шею. Муж пострадавшей – Иван Шевырев владеет крупной дорожно-строительной компанией, а другая его организация связана с заместителем руководителя исполкома Казани Игорем Куляжевым. Пострадавшая в коме. Подробнее — в материале «На ножах».

