В Казани задержан подозреваемый в нападении на жену бизнесмена

В Казани был задержан подозреваемый в нападении на жену крупного предпринимателя. Об этом сообщает «Татар-информ». В пресс-службе МВД Татарстана на запрос «Ъ Волга-Урал» комментировать задержание отказались.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Место нападения

Нападение на местную жительницу произошло 14 октября после того, как она проводила ребенка в гимназию. На потерпевшую напал неизвестный с ножом и нанес несколько ударов в область шеи.

По данным «Ъ Волга-Урал», пострадавшая — предпринимательница Ирина Шевырева. Ее муж Иван Шевырев владеет крупной дорожно-строительной компанией, а другая его организация связана с заместителем руководителя исполкома Казани Игорем Куляжевым. Подробнее — в материале «На ножах».

Диана Соловьёва