Над акваторией Черного моря уничтожили шесть беспилотников

В течение минувшей ночи, 18 октября, силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего, по данным ведомства, за прошлую ночь над различными регионами страны был сбит 41 вражеский дрон.

Около часа ночи была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов над территорией Сочи. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. В 3:19 он сообщил об отмене угрозы. Примерно в это же время об опасности сообщал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Отмена угрозы «Беспилотная опасность» над территорией Краснодарского края была объявлена 18 октября в 07:01.

