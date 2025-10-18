Вячеслав Федорищев обсудил с жителями отставку главы Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с жителями Кинеля и Кинельского района после того, как матом отправил в отставку районного главу Юрия Жидкова. О встрече губернатор сообщил в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Задавались вопросы про строительство и ремонт социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, образования, спорта, ЖКХ, а также транспортное обеспечение, ремонт дорог, благоустройство. И в целом, и точечно по конкретным адресам. Большинство запросов — полномочия муниципалитета, но мы, конечно, поможем. Там, где можно, — сделаем оперативно. Остальное будем включать в программу развития»,— написал Вячеслав Федорищев.

Ряд обращений глава региона пообещал взять «на личную отработку». Губернатор добавил, что обсудил с жителями и ситуацию с главой Кинельского района.

«Еще раз озвучил свою позицию. Думаю, что жители меня поняли. Спасибо за конструктивный разговор. У Кинеля и Кинельского района огромный потенциал для развития. Будем его реализовывать»,— отметил Вячеслав Федорищев.

Об отставке Юрия Жидкова стало известно днем 14 октября. Вечером в одном из анонимных самарских Telegram-каналов появилась короткая видеозапись, на которой глава региона отправляет чиновника в отставку с использованием неприличного слова из трех букв. Поздним вечером Вячеслав Федорищев опубликовал в Max полную версию этой видеозаписи, на которой неприличное слово уже зацензурировано, и рассказал, что повел себя эмоционально, так как увидел «на задворках школы, в осенней грязи» камень с разбитой мемориальной табличкой героям Великой Отечественной войны.

Утром 15 октября стало известно, что Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом. В своем Telegram-канале чиновник пояснил, что камень с табличкой «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны» перенесли к школе после того, как обелиск был воздвигнут.

Позже губернатор извинился «перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму». Исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель Дмитрий Григошкин.