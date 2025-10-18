Минпромторг России рассмотрит возможность переноса даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на ввозимые легковые автомобили — с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Возможная отсрочка связана с логистическими сроками поставок автомобилей из-за рубежа. При этом в ведомстве будут учитывать, что о введении новых правил расчета утильсбора было объявлено еще 12 сентября. Директор по развитию компании «Бакра 2.0» Александр Загорулько считает, что перенос сроков на один месяц связан с большим резонансом вокруг правил, но принципиально это не изменит ничего.

Александр Загорулько

Фото: Предоставлено спикером

Фото: Предоставлено спикером

«Перенос сроков новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили, вероятно, связан с довольно большим резонансом вокруг них — эти правила обсуждали не только профессионалы внутри отрасли и потребители, но и ряд государственных ведомств.

Месячная отсрочка принципиально не даст ничего, поскольку решение так или иначе принято. Если и претерпит изменения, то, на мой взгляд, несущественные, скорее, они будут косметическими.

С момента оплаты до поставки и растаможивания ввозимых в Россию легковых автомобилей обычно достаточно одного месяца. Но в связи с ожиданием новых правил спрос повысился, и срок сдвинулся на пару недель в сторону увеличения.

Решение повлияло на спрос на автомобили, а вот он в свою очередь повлиял на то, что продавцы планомерно повышают цены. В среднем стоимость на ввозимые автомобили повысилась на 10%. Но, конечно, подорожание напрямую зависит от мощности и объема двигателя».