Главные новости к утру 18 октября
Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «остановиться там, где находятся», и заключить сделку.
Президенты США и Украины договорились не обсуждать возможные поставки дальнобойных ракет Tomahawk публично, чтобы избежать эскалации.
Премьер Британии Кир Стармер предложил создать проект мирного соглашения для Украины по аналогии с планом США по сектору Газа, узнало издание Axios.
Прием и выпуск самолетов приостанавливали 10 российских аэропортов.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о налете БПЛА на город.