Главные новости к утру 18 октября

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «остановиться там, где находятся», и заключить сделку.

Президенты США и Украины договорились не обсуждать возможные поставки дальнобойных ракет Tomahawk публично, чтобы избежать эскалации.

Премьер Британии Кир Стармер предложил создать проект мирного соглашения для Украины по аналогии с планом США по сектору Газа, узнало издание Axios.

Прием и выпуск самолетов приостанавливали 10 российских аэропортов.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о налете БПЛА на город.