Трамп и Зеленский договорились не обсуждать ракеты Tomahawk публично

Президенты США и Украины договорились не говорить о возможных поставках дальнобойных ракет Tomahawk публично, сообщил Владимир Зеленский.

«Мы поговорили c Трампом о передаче дальнобойного оружия, но решили не обсуждать этот вопрос публично. США не хотят эскалации»,— сказал президент Украины журналистам по итогам переговоров. Он уточнил, что Вашингтон и Киев решили «больше работать с производством оружия».

Дональд Трамп не стал общаться с журналистами. В соцсети Truth Social по итогам переговоров он написал, что Россия и Украина должны «остановиться там, где находятся», и заключить сделку. Возможные поставки ракет Tomahawk он не комментировал.

