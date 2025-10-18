Axios: Стармер предложил создать проект мирного соглашения для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил США подготовить проект мирного соглашения для Украины, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, господин Стармер предлагает создать проект мирного договора по аналогии с планом США по завершению войны в секторе Газа. Свою идею премьер Британии озвучил во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

Владимир Зеленский созвонился с европейскими лидерами сразу после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

