Трамп: Путину и Зеленскому пора заключить сделку

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он призвал стороны российско-украинского конфликта «остановиться на достигнутом».

«Я сказал ему (Владимиру Зеленскому,— "Ъ"), как и президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить сделку … Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявят о победе, пусть история решит»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

О возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk президент США ничего не написал. Владимир Зеленский на пресс-конференции сказал, что они договорились с Дональдом Трампом не делать заявлений по этому вопросу во избежание эскалации.

Переговоры президентов США и Украины проходили в закрытом формате и длились примерно 1,5 часа. Ранее Дональд Трамп говорил, что в течение двух недель он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.