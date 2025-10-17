Трамп объяснил, почему встречу с Путиным организуют в Венгрии

Президент США Дональд Трамп считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной». Он сказал, что политик ему нравится, и поэтому Будапешт подходит для организации переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин и Дональд Трамп вместе высказались за то, чтобы встретиться в Будапеште. Он сказал, что власти обеих стран уважают власти Венгрии — их борьбу за собственный суверенитет. Когда именно пройдет саммит двух политиков, еще неизвестно, но, по словам господина Пескова, они могут встретиться уже в течение двух недель.

Подробнее о грядущей встрече — в материале «Ъ».