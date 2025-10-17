Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ученые Кубани работают над системой повышения эффективного лечения рака груди

Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разрабатывают систему, которая будет анализировать кровь пациента и клетки рядом с опухолью, что поможет специалистам точнее определить состояние иммунной системы больного и подобрать оптимальное лечение рака молочной железы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, работа над информационной системой стала возможной благодаря исследованию, во время которого сотрудники университета изучили опухолевые клетки, среду вокруг них и нашли связь между генетическими особенностями, ослаблением иммунитета и эффективностью стандартного лечения.

Предварительные данные показывают, что использование этой системы может увеличить выживаемость пациентов на 50-60% по сравнению с традиционными методами. Впереди клинические испытания. Если результаты будут положительными, это может стать значительным шагом в развитии персонализированной онкологии, особенно для профилактики рецидивов, говорится в сообщении минздрава.

Андрей Николаев

