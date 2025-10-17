Эксперт: КамАЗ на Кубани стал одним из самых популярных грузовиков в лизинг

По данным агентства НАПИ, за восемь месяцев 2025 года в финансовый лизинг в России было выдано 21,4 тыс. единиц новой и подержанной спецтехники, что на 42,2% меньше, чем годом ранее (37 тыс. единиц). В Краснодарском крае, несмотря на общую тенденцию снижения объема лизинговых сделок, сохраняется спрос на грузовую технику, особенно на отечественные бренды, такие как КамАЗ и МАЗ. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор регионального филиала ГК «Интерлизинг» Неля Климарчук.

«Наблюдается значительное сокращение количества заключенных договоров лизинга на строительную и дорожную технику. Причинами являются замедление темпов строительства и снижение государственных инвестиций в инфраструктуру. Уровень спроса на технику для коммунальных нужд стабилизировался благодаря государственным программам поддержки ЖКХ и местных бюджетов, обеспечивающих регулярное обновление парков уборочной техники», — отмечает госпожа Климарчук.

По оценкам собеседницы издания, общая ситуация отрасли лизинга в регионе нестабильная, сельхозтехника все еще пользуется спросом, что объясняется мерами поддержки сельского хозяйства, такими как программы льготного лизинга с низким процентом и господдержкой, направленной на модернизацию паркового состава сельхозпредприятий.

«Наиболее популярными марками и моделями, пользующимися повышенным спросом среди кубанских фермеров и предприятий, стали трактора производства Минского тракторного завода, жатки и сеялки отечественного производства, грузовые автомобили марок КамАЗ и МАЗ», — комментирует Неля Климарчук.

По ее словам, повышение ставок в связи с общей инфляционной ситуацией, появление специальных программ, направленных на поддержку отраслей экономики, таких как сельское хозяйство и строительство, расширение предложений со снижением первоначального взноса и увеличением сроков выплат — все эти факторы влияют на конечную стоимость лизинга в Краснодарском крае.

«Кубань традиционно занимает лидирующие позиции в ЮФО по уровню спроса на лизинг специального транспорта и техники. Однако уровень конкуренции на рынке достаточно высок, что отражается в дифференцированных предложениях от крупных федеральных операторов и региональных игроков», — резюмировала Неля Климарчук.

Андрей Пугачев