Обанкротившийся «Тамбовспецмаш» требует с владимирского завода 77 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск обанкротившегося АО «Тамбовспецмаш» к владимирскому АО «Ковровский электромеханический завод». Сумма требований составляет 77,3 млн руб. основного долга и 5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в 2019-2020 годы. Суть происхождения задолженности не раскрывается. Судебное заседание назначено на 11 ноября. Это следует из картотеки арбитражных дел.

С 2020 года предприятия встречаются в суде уже в пятый раз. В 2022 году «Тамбовспецмаш» пытался взыскать с «Ковровского электромеханического завода» 78 млн руб., однако суд вернул заявление, так как в нем не был указан расчет убытков (суть требований не раскрывалась). Годом ранее суд частично удовлетворил два иска тамбовского предприятия на 2 млн руб. из-за долгов за аренду нежилых помещений.

По данным Rusprofile, АО «Ковровский электромеханический завод» зарегистрировано в Коврове Владимирской области в 1993 году. Уставный капитал — 875 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Учредители не раскрываются. До 2021 года им был комитет по управлению имуществом Владимирской области. В 2024-м выручка предприятия составила 769 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб. Управляет заводом АО «ВНИИ "Сигнал"».

В марте сообщалось, что кировский бизнесмен Илья Горев купил секреты производства АО «Тамбовспецмаш».

АО «Тамбовспецмаш» признали банкротом в октябре 2021 года. В июне 2022-го бывший директор компании получил два с половиной года лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями. Летом 2023 года ростовское ООО «Паллада» выкупило часть имущества «Тамбовспецмаша» за 334,5 млн руб.

В марте 2024 года стало известно, что российский дилер сельхозтехники ГК «Терра групп» и белорусский производитель «Гомсельмаш» запустили на площадке «Тамбовспецмаша» производство беспилотных комбайнов. Проектная мощность предприятия — до 600 единиц в год, инвестиции оценивались в 5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов