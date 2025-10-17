Послали в транспортный коридор

В Казани прошло ежегодное послание раиса Татарстана Рустама Минниханова региональному парламенту. В ходе выступления глава республики объявил 2026 год Годом воинской и трудовой доблести. Рустам Минниханов также заявил о планах к 2030 году, среди которых — нарастить выручку в ИТ-секторе до 100 млрд руб., увеличить грузопоток по воде в 1,5 раза, а число роботов на промышленных производствах — в 4 раза. Эксперты отмечают необходимость реализации последней цели на фоне дефицита кадров. В этом году также должны завершиться ввод в эксплуатацию основных промышленных объектов на Казанском авиационном заводе и строительство нового терминала аэропорта.

В Большом концертном зале им. Сайдашева в Казани состоялось ежегодное послание раиса Татарстана Госсовету республики. В мероприятии приняли участие главы министерств, муниципальных образований, члены кабмина и др. Рустам Минниханов добирался до концертного зала пешком, хотя в прошлый раз на инаугурацию прибыл на новом автомобиле Sollers SP7, который производят в Татарстане.

Начало выступления раис республики посвятил теме СВО и рассказал, что 17 татарстанцев получили звание Героя России (восемь из них посмертно). Почти 3,3 тыс. жителей Татарстана посмертно награждены Орденом Мужества. На территории региона необходимо продолжить работу по увековечиванию памяти военнослужащих и созданию мемориальных зон, считает Рустам Минниханов. Память павших воинов в зале почтили минутой молчания, а 2026 год был объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

Еще одной целью, которую озвучил раис Татарстана, станет привлечение инвестиций в ИТ-отрасль. К 2030 году объем годовой выручки в этом секторе должен достигнуть 100 млрд руб., а число резидентов ИТ-парка увеличится до 1 тыс. Сейчас в Татарстане работают 24 муниципальных ИТ-парка, за пять лет их число планируют увеличить до 40.

Рустам Минниханов заявил о необходимости предприятий внедрять технологии ИИ и элементы робототехники в условиях дефицита кадров. К 2030 году число промышленных роботов должно вырасти в четыре раза. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году страна вошла в топ-25 государств по плотности роботизации. Генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщила, что компания «принимает этот вызов». На данный момент плотность роботизации на производстве составляет 30% от планируемого показателя. Главными направлениями для его повышения станут размещение и паллетирование готовой продукции, перемещение паллет внутри склада и роботизированная уборка производственных помещений.

Генеральный директор российского ИТ-холдинга T1 Дмитрий Харитонов рассказывал «Ъ Волга-Урал», что сейчас компания не может найти сотрудников для работы на складе, т.к. многие кадры ушли в курьеры или на СВО.

«Ситуация в стране такова, что мы не можем в этой области удержать текучку персонала <...> Все, что мы можем отдать на откуп машинам, алгоритмам и роботам, мы отдаем не потому, что мы так хотим, а потому что сама ситуация и экономика нас заставляет», — сообщил господин Харитонов.

Гендиректор T1 отметил похожую тенденцию в ритейле, где появляется большое число касс самообслуживания из-за нехватки персонала.

Раис Татарстана рассказал, что в этом году Казанский авиационный завод планирует ввести в эксплуатацию основные промышленные объекты для серийного производства самолетов Ту-214. В конце 2024 года раис Татарстана объявлял о планах до 2027 года выйти на производство 20 пассажирских лайнеров в год. Авиазавод уже законтрактовал производство 23 самолетов Ту-214. Позже в ходе судебных разбирательств стало известно, что «Туполев» готов к заключению новых контрактов лишь после 2027 года. Решение объяснили загруженностью филиала «Объединенной авиастроительной корпорации» из-за производства самолетов для «Татнефти» и сервисных работ по судам, используемых в СВО.

В ходе послания раис Татарстана также анонсировал готовность Казанского вертолетного завода к выпуску нового вертолета Ми-34. В пресс-службе холдинга «Вертолеты России» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Рустам Минниханов поручил завершить строительство нового терминала в международном аэропорту Казани, который сможет обслуживать 6 млн пассажиров. В аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске также планируют завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Вопросы поставлены на контроль Минтранса Татарстана.

«По речному транспорту — сегодня грузопоток по воде недостаточный — 33 млн тонн», — заявил раис республики.

К 2030 году показатель грузопотока по воде планируют увеличить до 50 млн тонн в год. Также планируется интегрировать Татарстан в транспортный коридор «Север — Юг» через речную логистику. Минтрансу республики было поручено провести всесторонний аудит речной инфраструктуры и проработать вопрос приведения в порядок причалов и подъездных путей.

Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году не менее 85% городского транспорта было не старше нормативного срока. Рустам Минниханов заявил о необходимости обеспечить эффективную работу общественного транспорта и поддержать транспортное сообщение в селах. В апреле 2025 года замглавы Минтранса Татарстана Лилия Сафиуллина предложила жителям сел ездить на попутках, т. к. в их местностях не хватает общественного транспорта. Позже глава министерства Фарит Ханифов, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», предположил, что госпожа Сафиуллина не так высказалась, и заявил, что ведомство будет заключать соглашения с муниципалитетами, где будут прописаны механизмы обеспечения транспортной доступности.

Раис Татарстана также поручил проработать вопрос создания парковок рядом со станциями метро и другими видами общественного транспорта. До конца года в Казани планировали организовать 1,6 тыс. платных парковочных мест.

Диана Соловьёва