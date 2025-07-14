До конца 2025 года в Казани планируют расширить зоны платных парковок на 1,6 тыс. мест. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту города Алексей Сидоров в ходе делового понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани до конца года расширят платные парковки на 1,6 тысяч мест

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани до конца года расширят платные парковки на 1,6 тысяч мест

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он отметил, что новые платные парковки появятся на улицах, расположенных во всех районах Казани. Сейчас проводятся конкурсы на выполнение работ, после этого рабочие осуществят благоустройство новых парковочных мест, установят дорожные знаки.

Общее число мест на городских парковках достигнет 13 тыс. Планируется, что к 2030 году количество парковочных мест в Казани составит 30 тыс.

Диана Соловьёва