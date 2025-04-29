Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов объяснил высказывание своей подчиненной тем, что она не так высказалась. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал». Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина предложила жителям отдаленных сел создавать чаты и ездить на попутках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Она не так высказалась»: министр транспорта РТ о предложении ездить на попутках

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Она не так высказалась»: министр транспорта РТ о предложении ездить на попутках

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Система работы „попутчик“ — это не сегодня придуманная технология. Вот, может быть, она не так высказалась», — сказал господин Ханифов.

Министр также отметил, что ведомство будет заключать с муниципалитетами соглашения, в которых будут прописаны механизмы обеспечения транспортной доступности, в том числе в небольших населенных пунктах.

По словам главы ведомства, такие соглашения охватят разные уровни перевозок — от международных и межрегиональных до внутрирайонных. Это позволит выявить места, где отсутствует транспорт, и принять решения о запуске маршрутов или использовании альтернативных видов сообщения.

«Когда все эти слои мы наложим друг на друга, мы поймем, где у нас остается белое пятно, чтобы понять и решить вопрос, чтобы любой житель нашей республики мог добраться до райцентра», — пояснил господин Ханифов.

По словам господина Ханифова, общественный транспорт может работать только при наличии устойчивого пассажиропотока, а не разовых поездок. При этом, отметил министр, остается вопрос, что считать таким потоком — 20 человек или, например, двоих.

«В общем, ни один район не останется без внимания, с каждым районом начинаем подписание такого всеобъемлющего соглашения и по дороге, и по транспорту. Начнем с Нижнекамска», — заключил министр.

Анар Зейналов